القبض على متهم بسرقة أحد الدور السكنية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بجهود متميزة واستجابة سريعة، تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام / قسم من إلقاء القبض على متهم بسرقة أحد الدور السكنية ضمن جانب الكرخ، وذلك خلال (8) ساعات فقط من ورود البلاغ عبر (911)".وتابعت ان "العملية جاءت تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة الكرخ، حيث باشرت الفرق المختصة بالتحري وجمع المعلومات، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وفق الأصول القانونية".