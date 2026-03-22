الحشد الشعبي: إصابة منتسب بغارات جوية استهدفت طبابة عمليات الجزيرة بجرف النصر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "في تمام الساعة 20:30، تعرّضت طبابة التابعة إلى في ناحية جرف النصر ضمن ، إلى عدوان صهيوأميركي عبر أربع غارات جوية".وأضاف البيان "أسفر الاعتداء عن إصابة أحد المنتسبين في مفارز الطبابة، فضلاً عن تسجيل أضرار مادية في الموقع المستهدف".وتابع "تواصل قوات أداء دورها في حماية المنطقة وتعزيز الأمن، والحفاظ على سيادة البلاد رغم استمرار العدوان ضد قواطعها".