السامرائي يؤكد أهمية دعم المؤسسات الأمنية وتعزيز دورها

وقال اعلام العزم في بيان، " زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، مقر العراقي، حيث التقى وكيل الجهاز السيد وقاص الحديثي، وجرى بحث عدد من الملفات المرتبطة بالأمن الوطني والتحديات التي تواجه البلاد.

ونقل البيان عن السامرائي تأكيده خلال الزيارة "أهمية دعم المؤسسات الأمنية وتعزيز دورها في حماية أمن واستقراره"، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

الى ذلك، قال اعلام العزم في بيان، إن "رئيس تحالف العزم، المهندس ، يرافقه وفد رفيع من نواب وقيادات تحالف العزم، زار ، حيث كان في استقباله الفريق الركن رعد البشر، وجرى بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية دعم القوات الأمنية وتمكينها من أداء واجباتها في حماية أمن المواطنين، إلى جانب التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين القيادات الأمنية وممثلي المحافظة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية".