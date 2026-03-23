السامرائي يزور قيادة عمليات الأنبار ويؤكد دعم القوات الأمنية

وقال اعلام العزم في بيان، "ضمن جولته في ، زار رئيس تحالف العزم، المهندس ، يرافقه وفد رفيع من نواب وقيادات تحالف العزم، ، حيث كان في استقباله الفريق الركن رعد البشر، وجرى بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية دعم القوات الأمنية وتمكينها من أداء واجباتها في حماية أمن المواطنين، إلى جانب التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين القيادات الأمنية وممثلي المحافظة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية".