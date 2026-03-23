كتائب حزب الله: معركتنا مع أعداء الإنسانية والدين مصيرية لا هوادة فيها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
02:30 PM
الى
03:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحرس الثوري: القتال يستمر حتى تحقيق الأهداف
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559614-639098772382454238.jpg
كتائب حزب الله: معركتنا مع أعداء الإنسانية والدين مصيرية لا هوادة فيها
محليات
2026-03-23 | 11:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
227 شوهد
اعتبرت كتائب
حزب الله
في
العراق
، الاثنين، أن معركتها مع ما وصفتهم بـ"أعداء الإنسانية والدين" مصيرية، مؤكدة أنه لا هوادة فيها ولا انكسار.
وقال الأمين العام للكتائب
أبو حسين الحميداوي
في بيان، "لقد شنت قوى الكفر والضلال، تحت ذرائع وادعاءات باطلة، حربًا صهيونية صليبية على الجمهورية الإسلامية في
إيران
، استهدفت فيها الحرث والنسل بوحشية اعتادت
أمريكا
على فعلها بحق الشعوب الحرة والمستضعفين دون رادع"، مردفا "منذ اليوم الأول للعدوان مضوا في نهجهم الدموي، وبدعم من الكيان السعودي وحكام الإمارات وأعراب
الخليج
، إذ أريقت دماء مئات الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال، في مشهد قلّ نظيره في التاريخ، جرى على مرأى ما يُسمى العالَم الحر ومسمعه".
وأضاف "اليوم، وبعد انقضاء أربع وعشرين يوماً، تأكدت لدينا دلالات خطيرة، منها أن حكام الأمة الإسلامية ما زالوا متفرجين وكأن الأمر لا يعنيهم، متناسين أن الأثمان التي دفعتها وتدفعها الجمهورية الإسلامية اليوم هي نتيجة مواقفها لنصرة الشعوب الإسلامية والمستضعفين لأكثر من خمسة عقود، من الدعم والتدريب والتجهيز والتسليح للتنظيمات التحررية".
وتساءل الحميداوي "أين موقف تلك التنظيمات بالعموم، إذا ما استثنينا مَن تضرّر جناحها العسكري؟ وقد يقول البعض إن الإيرانيين لم يطلبوا منا الدخول في هذه الحرب! وهذا القول مما يبعث على الأسف، إذ إنهم يعلمون أن الجمهورية الإسلامية لم تطلب يومًا من مجاهدي
لبنان
والعراق المشاركة في حرب ما، على الرغم من قربنا منهم، ولكن تقدير الموقف الشرعي والأخلاقي فرض علينا الوقوف معها؛ لاعتقادنا أنها حرم المؤمنين والمستضعفين، وواجبنا الدفاع عن هذا
الحرم
الكبير".
وتابع "إن ما نخشاه أن العدو الصهيوأمريكي قد يتمكن من تحييد باقي الحركات الجهادية، وعليه نوجه نداءنا إلى مجاهدي
شرق آسيا
والقوقاز ودول الخليج، بل حتى الأسود المنفردة في أصقاع الأرض، لنجعل الحرب شاملةً ضد قوى الاستكبار مجتمعةً، ودون هذا سيكون الأمر خطيرًا وله تداعيات كبيرة في المستقبل".
وشدد بالقول "في الوقت الذي نقول فيه لمن لبس ثوب
الجهاد
والعزة، ولمن يعتقد أن الدين كله لله، وأن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم الساعة: إن معركتنا مع أعداء الإنسانية والدين معركة مصيرية، لا هوادة فيها ولا انكسار، والنصر فيها لنا بإذن الله ولو بعد حين"، مضيفا "كذلك نُوجّه خطابنا إلى أهل المناصب والمكاسب الذين باتت مواقفهم معلومة لدينا سلفًا، إن أقل ما نخاطبكم به: أنكم لبستم ثوب الذل والعار في الدنيا قبل الآخرة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.