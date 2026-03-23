كتائب حزب الله: معركتنا مع أعداء الإنسانية والدين مصيرية لا هوادة فيها

محليات

2026-03-23 | 11:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كتائب حزب الله: معركتنا مع أعداء الإنسانية والدين مصيرية لا هوادة فيها
227 شوهد

اعتبرت كتائب حزب الله في العراق، الاثنين، أن معركتها مع ما وصفتهم بـ"أعداء الإنسانية والدين" مصيرية، مؤكدة أنه لا هوادة فيها ولا انكسار.

وقال الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي في بيان، "لقد شنت قوى الكفر والضلال، تحت ذرائع وادعاءات باطلة، حربًا صهيونية صليبية على الجمهورية الإسلامية في إيران، استهدفت فيها الحرث والنسل بوحشية اعتادت أمريكا على فعلها بحق الشعوب الحرة والمستضعفين دون رادع"، مردفا "منذ اليوم الأول للعدوان مضوا في نهجهم الدموي، وبدعم من الكيان السعودي وحكام الإمارات وأعراب الخليج، إذ أريقت دماء مئات الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال، في مشهد قلّ نظيره في التاريخ، جرى على مرأى ما يُسمى العالَم الحر ومسمعه".
 
وأضاف "اليوم، وبعد انقضاء أربع وعشرين يوماً، تأكدت لدينا دلالات خطيرة، منها أن حكام الأمة الإسلامية ما زالوا متفرجين وكأن الأمر لا يعنيهم، متناسين أن الأثمان التي دفعتها وتدفعها الجمهورية الإسلامية اليوم هي نتيجة مواقفها لنصرة الشعوب الإسلامية والمستضعفين لأكثر من خمسة عقود، من الدعم والتدريب والتجهيز والتسليح للتنظيمات التحررية".
 
وتساءل الحميداوي "أين موقف تلك التنظيمات بالعموم، إذا ما استثنينا مَن تضرّر جناحها العسكري؟ وقد يقول البعض إن الإيرانيين لم يطلبوا منا الدخول في هذه الحرب! وهذا القول مما يبعث على الأسف، إذ إنهم يعلمون أن الجمهورية الإسلامية لم تطلب يومًا من مجاهدي لبنان والعراق المشاركة في حرب ما، على الرغم من قربنا منهم، ولكن تقدير الموقف الشرعي والأخلاقي فرض علينا الوقوف معها؛ لاعتقادنا أنها حرم المؤمنين والمستضعفين، وواجبنا الدفاع عن هذا الحرم الكبير".
 
وتابع "إن ما نخشاه أن العدو الصهيوأمريكي قد يتمكن من تحييد باقي الحركات الجهادية، وعليه نوجه نداءنا إلى مجاهدي شرق آسيا والقوقاز ودول الخليج، بل حتى الأسود المنفردة في أصقاع الأرض، لنجعل الحرب شاملةً ضد قوى الاستكبار مجتمعةً، ودون هذا سيكون الأمر خطيرًا وله تداعيات كبيرة في المستقبل".
 
وشدد بالقول "في الوقت الذي نقول فيه لمن لبس ثوب الجهاد والعزة، ولمن يعتقد أن الدين كله لله، وأن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم الساعة: إن معركتنا مع أعداء الإنسانية والدين معركة مصيرية، لا هوادة فيها ولا انكسار، والنصر فيها لنا بإذن الله ولو بعد حين"، مضيفا "كذلك نُوجّه خطابنا إلى أهل المناصب والمكاسب الذين باتت مواقفهم معلومة لدينا سلفًا، إن أقل ما نخاطبكم به: أنكم لبستم ثوب الذل والعار في الدنيا قبل الآخرة".


اخترنا لك
ديالى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء
13:29 | 2026-03-23
كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل
12:05 | 2026-03-23
السامرائي يزور قيادة عمليات الأنبار ويؤكد دعم القوات الأمنية
11:08 | 2026-03-23
كتائب حزب الله: مهلة 5 ايام لانسحاب امريكا وهناك خيانة في جهاز المخابرات
17:40 | 2026-03-22
اجراءات امنية للسيطرة على المسيرات والصواريخ.. شوارع اغلقت ومناطق حصنت
16:39 | 2026-03-22
مغادرة كل الاجانب الموجودين بقيادة العمليات المشتركة.. طائرات شحن نقلتهم
16:30 | 2026-03-22

