كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل

وقالت المحافظة في بيان، "ترأس محافظ اجتماع لجنة إدارة المخاطر بحضور مدير عام صحة كربلاء ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية إلى جانب مدير الدفاع المدني".وشهد الاجتماع وفق البيان "مناقشة جملة من المحاور الحيوية المتعلقة بإدارة المخاطر واتخاذ قرارات وتوجيهات مباشرة والتأهب والاستعداد للشدة المطرية التي ستشهدها المحافظة نهاية هذا الاسبوع حسب تقارير الانواء الجوية".وأكد المحافظ خلال الاجتماع "أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات بما يضمن سرعة الاستجابة والمعالجات السريعة"، كما وجّه "شكره وتقديره إلى الكوادر الخدمية في المحافظة مثمناً جهودها الكبيرة خلال موجة الأمطار الأخيرة والتي أثبتت قدرة عالية على التعامل مع التحديات الميدانية بكفاءة ومسؤولية".ولفت البيان الى أنه "استناداً إلى تقرير دائرة الأنواء الجوية الذي يشير إلى تأثر المحافظة بموجة أمطار غزيرة يوم الخميس المقبل تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية على ان تستنفر كافة قدراتها وامكانياتها لخدمة المواطنين"، داعيا المواطنين الى "الحيطة والحذر وعدم سلك الطرق الخارجية في يوم الخميس المقبل حفاظا على سلامتهم".