خميس قاس يختصر الشتاء في عموم البلاد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة في عموم البلاد تكون رعدية احياناً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطىوتكون مقاربة في وتنخفض بضع درجات في "، مبينة ان "طقس يون الخميس المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط امطار رعدية في عموم البلاد حيث تزداد غزارتها في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط الحالوب وحدوث سيول فيهما ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطىوالجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".واضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية وفرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الجنوبية مع تصاعد للغبار خاصة في الأقسام الغربية من البلاد ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".واكدت ان "طقس السبت المقبل سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم في عموم البلاد مع تساقط امطار خفيفة في المنطقة الشمالية وفرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".