الموارد في تصريح ايجابي: منسوب دجلة يتحسن

وقال معاون مدير عام لتشغيل مشاريع الري والبزل في ، السهلاني بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "موجة الأمطار الأخيرة التي هطلت على مناطق عدة في البلاد، أسهمت بتلبية متطلبات الخطة الزراعية الشتوية الحالية، كما أمنت المياه لجميع الاستخدامات في مختلف المحافظات، إضافة إلى ضمان الجريان البيئي بمجرى ودفع اللسان الملحي فيه عن مركز مدينة ".‏وذكر في السياق ذاته، أن هذه التطورات مكنت الوزارة من البدء بتعزيز خزين البلاد المائي، استعداداً للموسم الصيفي المقبل، والذي أكد كميته أفضل حالاً مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بيد أنه لا يزال دون مستوى الطاقات الخزنية الكبيرة المتاحة في خزانات السدود والبحيرات.السهلاني أشار إلى "وجود فجوة خزنية كبيرة ما زالت قائمة في عموم خزانات السدود والبحيرات الموزعة بين مناطق البلاد"، مؤكداً "استمرار الإطلاقات المائية من بحيرة ، من أجل تأمين احتياجات المناطق الواقعة على حوض ضمن المحافظات الجنوبي.‏وبين أن "التعامل مع مياه الأمطار يعتمد على مواقع هطولها، حيث يتم خزن المياه في حال هطولها مقدم السدود والخزانات، فيما يتم تعويض المياه التي تهطل بعد هذه المنشآت، من خلال تقليل الإطلاقات إلى مجرى النهر، للحفاظ على الخزين المائي، إضافة إلى ضمان تلبية متطلبات الزراعة ومياه الشرب وسائر الاستخدامات الأخرى مستقبلاً".واكد معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، "استمرار الوزارة بجهودها المكثفة لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، عبر تنفيذ خطط تشغيلية وخزنية مدروسة، بهدف زيادة خزين البلاد المائي اضافة إلى تحسين المتاحة ومنع أي حالات للهدر".وأوضح أن "الجهود تشمل استثمار مياه السيول وتوجيهها نحو الخزانات والسدود، دعماً للقطاع الزراعي إضافة إلى تأمين مياه الشرب، فضلاً عن تعزيز الاستقرار البيئي في المناطق المتأثرة بشحِّ المياه، بهدف ضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة من الوفرة المائية الحالية واستدامتها مستقبلاً".إلى ذلك، أفاد مدير الموارد المائية في ، زكي كريم في تصريح للصحيفة الرسمية ان "موجة الأمطار الأخيرة على مناطق المحافظة ابتداءً من قضاء الطوز جنوب المدينة وحتى ناحية قرة هنجير شمالاً، رفعت منسوب مياه نهر الأسفل في المناطق الشمالية الشرقية من ".وبين أن "المديرية أطلقت تحذيرات للمواطنين القاطنين بالمناطق القريبة من نهر الزاب الأسفل ووديانه، للابتعاد عن المساحات المحيطة بأكتافه، بالتزامن مع زيادة تصاريف سدة الدبس باتجاه حوض النهر، نتيجة ورود سيول من المناطق العليا بسبب موجة الأمطار الأخيرة"، مؤكداً "إسهام ذلك بتوسيع الزراعة الربيعية والصيفية، وتوفير ريّات الفطام للمحاصيل الإستراتيجية".وفي سياق متصل، توقعت هيئة الأنواء الجوية، استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، في وقت كثّفت فيه وأمانة العاصمة، إجراءاتهما الاستباقية للحدِّ من تجمعات المياه ومنع غرق المناطق، عبر رفع جاهزية شبكات المجاري ومحطات التصريف.وأظهرت نشرة الحالة الجوية التي أصدرتها هيئة الأنواء أمس الاثنين، تأثر البلاد بموجة مطرية خلال الأيام الأربعة المقبلة، إذ سيكون طقس اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، غائماً ممطراً، مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة الشدة في أغلب المناطق، فيما سيكون ليوم الخميس غائماً مع أمطار رعدية تزداد غزارتها في المنطقة الوسطى والأقسام الشرقية من مع فرصة لحدوث سيول.