العراق يتحرك لمواجهة الكوارث

‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد عباس في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "خطط الدفاع المدني في أوقات الأزمات تختلف عن خطط السلم، إذ تركز بشكل أساسي على تعزيز جاهزية المؤسسات والمواطنين للتعامل مع الظروف الطارئة"، مشيراً إلى أن "من أبرز محاور هذه الخطط تجهيز الملاجئ العامة والخاصة والتأكد من جاهزيتها الكاملة، من خلال توفير متطلبات السلامة الأساسية كأنظمة التهوية والإضاءة ومصادر المياه، بما يضمن قدرة السكان على الصمود في الحالات الحرجة".‏وأضاف أن "الخطط تتضمن أيضاً تكثيف برامج التوعية العامة، عبر إرشاد المواطنين إلى كيفية التصرف أثناء القصف، واتباع طرق الإخلاء الآمن، فضلاً عن تعزيز المعرفة بالإسعافات الأولية المنزلية، بما يسهم في تقليل الإصابات ورفع مستوى الاستجابة الفردية".‏وأشار البهادلي إلى أن " تعمل على تفعيل عدد من الإجراءات الحيوية، من بينها التعامل مع المقذوفات غير المنفجرة عبر فرق متخصصة لمعالجة القنابل (EOD)، تقوم بإجراء مسوحات ميدانية للمناطق السكنية وتطهيرها، تفادياً لوقوع ضحايا بعد انتهاء الهجمات".‏وأكد على "تفعيل خطط الإسناد المتبادل بين المحافظات، بما يسمح بإرسال تعزيزات بشرية وآلية من المناطق المستقرة إلى المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب إعداد خطط خاصة لحماية البنى التحتية الحيوية، مثل محطات الكهرباء ومشاريع تصفية المياه والمستشفيات، من الحرائق الناتجة عن العمليات العسكرية".وأوضح البهادلي أن "الخطط تشمل تفعيل دور فرق الطوارئ الذاتية داخل المؤسسات الحيوية، من خلال تدريب الموظفين على تشكيل فرق داخلية قادرة على التعامل الفوري مع الحوادث لحين وصول فرق الدفاع المدني المختصة، فضلاً عن التنسيق اللحظي مع القوات الأمنية والعسكرية لتحديد ممرات آمنة لحركة آليات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف".‏ونوه بأن "الإجراءات تتضمن أيضاً تنظيم عمليات نزوح السكان من مناطق النزاع إلى مناطق إيواء آمنة، مع توفير الدعم اللوجستي اللازم لهم، إضافة إلى التعامل مع حالات الانهيارات الكبرى عبر تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ تحت الأنقاض؟باستخدام المعدات الثقيلة والتقنيات الحديثة".‏ولفت البهادلي إلى "وضع خطط متخصصة لإخماد الحرائق النوعية، لا سيما تلك التي تنجم عن قصف المنشآت النفطية والمخازن الإستراتيجية، بما يحد من الخسائر الاقتصادية والبيئية"، موضحا ان " المدني، من خلال قسم العلاقات والإعلام، تعمل على محاربة الشائعات عبر التنسيق مع دائرة العلاقات والإعلام في ، من خلال إصدار بيانات رسمية فورية تهدف إلى تهدئة الرأي العام وتوجيه المواطنين نحو السلوكيات الصحيحة، بما يمنع حالات الهلع أو التدافع التي قد تعيق عمل فرق الإنقاذ".‏وشدد البهادلي على أن "هذه الجهود تترافق مع نشر تعليمات السلامة والإرشادات الخاصة بكيفية التصرف أثناء الهجمات أو في حالات الطوارئ الكيميائية والبيولوجية، في إطار تعزيز الوعي المجتمعي ورفع مستوى الجاهزية العامة لمواجهة مختلف التحديات".