بعد تعرض مفاعل ديمونا النووي.. ما هو تاثر العراق بالاشعاع؟

وأوضح معاون رئيس الهيئة، للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "شبكات الرصد الإشعاعي لم تسجل أي تغير في الخلفية الإشعاعية"، مشيراً إلى أن "الوضع مستقر بالكامل ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق داخل الأراضي العراقية".وبيّن ، أن "الهيئة تتابع التطورات عن كثب من خلال اجتماعات مستمرة مع ضمن إطار الشبكة العربية للرصد الإشعاعي، إذ أكدت جميع التقارير عدم وجود قراءات خارجة عن المعدلات الطبيعية في المنطقة"، لافتا إلى "التنسيق المباشر مع الجانب ، الذي بدوره أكد استقرار الوضع وعدم تسجيل أي ارتفاع إشعاعي".وأشار الحسيني، إلى أن " يمتلك منظومة رصد متكاملة تضم 42 محطة موزعة بين مختلف أنحاء البلاد، تعمل بشكل مستمر على مراقبة أي تغيرات محتملة"، مبيناً أن "هذه الشبكات قادرة على الكشف الفوري عن أي تلوث أو تسرب إشعاعي في حال حدوثه".وأضاف أن "الهيئة على تواصل دائم مع ، فضلاً عن ارتباطها بالشبكات الدولية المعنية بالطاقة الذرية، ما يضمن متابعة دقيقة لأي مستجدات على المستوى الإقليمي والدولي"، مبينا ان "جميع المؤشرات الحالية تؤكد استقرار الوضع الإشعاعي في العراق، مع استمرار المراقبة تحسباً لأي طارئ".