المباشرة بتسجيل الطلبة العراقيين القادمين من إيران

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الإجراء جاء مراعاة لوضعهم الحرج داخل جمهورية التي تتعرض مدنها وجميع مؤسساتها الحيوية بدون استثناء، إلى القصف والتدمير، ما حتَّم عليهم إكمال دراستهم في المدارس الحكومية داخل ".وأكد أنه "تم بعد تسجيل أعداد كبيرة منهم، التنسيق مع مديريات تربية والمحافظات، لتسهيل زجِّهم بالمدارس الحكومية أسوة بأقرانهم في البلاد"، منوهاً بأن "الوزارة تدعم هذه الشريحة وتقدم جميع التسهيلات الممكنة، مراعاة لما مروا به هناك من معاناة أثرت في وضعهم الدراسي".وكشف السيد عن "إعداد ضوابط وتعليمات خاصة بشمولهم بالامتحانات النهائية والتي تم تعميمها بين جميع مديريات تربية بغداد والمحافظات للأخذ بها"، مشيراً إلى أنه "تم توجيه المدارس لتسهيل انخراط التلاميذ والطلبة بالمدارس الحكومية مع تسهيل شمولهم بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية".وكانت الوزارة قد عممت تعليمات خاصة لمدارس البلاد بسبب ما تمر به المنطقة، أهمها عدم إقامة حفلات أو أي أنشطة وفعاليات داخل المدارس، إضافة إلى منع السفرات العلمية والترفيهية .