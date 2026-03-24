بالصور.. انقاذ عوائل بعد انهيار شقق سكنية في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني في أخلت، اليوم، عدداً من العوائل شملت أطفالاً ونساءً وكبار سن، عقب انهيار جزئي في شقق سكنية بمنطقة "الجاهز" وسط المحافظة، جراء موجة الأمطار الغزيرة".واضافت ان "الفرق استخدمت العجلات السلمية لإجلاء القاطنين وتأمين نقلهم إلى مواقع آمنة". واكدت "استمرار عمليات المسح الميداني في الموقع لضمان سلامة المباني المجاورة والتأكد من عدم وجود عالقين تحت الأنقاض".