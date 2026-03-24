حقيقة استهداف الموانئ العراقية

وقالت سلطة الموانئ العراقية التابعة للوزارة في بيان ورد لـ ، ان "الوضع الأمني في موانئ (أم قصر، أبو فلوس، وخور الزبير) مستقر بفضل التعاون المشترك وانتشار القوة البحرية".واضافت ان "جميع المنافذ تحت السيطرة الكاملة"، لافتة إلى أن "حركة الملاحة وعمليات الشحن تسير بانسيابية تامة، ولا صحة للأنباء المتداولة حول وجود أي استهداف".