بعد ارتفاع أسعارها.. العراق يفتح الباب امام استيراد الطماطم

وقال وكيل الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "القطاع الزراعي في يشهد استقراراً بأسعار السلع نتيجة وفرة المنتج المحلي في معظم المحاصيل الزراعية، باستثناء الطماطم التي تمر حالياً بمرحلة انتهاء العروة الخريفية وبداية إنتاج العروة الربيعية، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستتحقق وفرة في المنتج المحلي".وأضاف أن "الوزارة ستسمح باستيراد الطماطم لمدة شهر واحد فقط لسد الفجوة المؤقتة في السوق، على أن يتم إيقاف الاستيراد مجدداً فور توفر الإنتاج المحلي بكميات كافية".وأوضح أن "الظروف الأمنية والأحداث الجارية في المنطقة لم تؤثر على القطاع الزراعي أو على حركة الإنتاج والتسويق داخل العراق"، منوهاً بأن "زيادة حجم الإنتاج المحلي جاءت نتيجة اعتماد المزارعين الحزمة الزراعية المتكاملة، بدءاً من تهيئة الأراضي واستخدام الزراعة المحمية خلال الموسم الشتوي، وصولاً الى تطبيق تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط، فضلاً عن استخدام بذور محسنة ذات إنتاجية عالية ومتحملة للجفاف والملوحة".وأشار الى أن "هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في القطاع الزراعي، وستسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة مع استمرار تدفق المنتجات المحلية الى الأسواق".