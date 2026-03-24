امانة بغداد: مستعدون للامطار

أكدت أمانة ، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها للأمطار.

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "أمانة مستعدة للأمطار القادمة ضمن حدود الطاقة الاستيعابية للخطوط الناقلة للصرف الصحي داخل العاصمة والتي تبلغ 24.5 ملم، أما في حال تجاوز هذه النسبة، فقد تحدث تجمعات للمياه في بعض المناطق، ما يتطلب عدة ساعات لتصريفها". وأضاف، أن "الأمانة باشرت استعداداتها بشكل مبكر هذا العام، إذ وجه منذ شهر آب الماضي جميع والفنية بإجراء أعمال الصيانة المسبقة"، مبيناً أن "الأعمال شملت إصلاح التخسفات، وتنظيف الخطوط الناقلة والفرعية، وصيانة المحطات الرئيسة والفرعية، فضلاً عن تأمين مادة الكاز وصيانة المولدات تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي". وأوضح، أن "الأمانة مستعدة بشكل كامل، وشكلت عمليات خاصة تعمل بالتزامن مع هطول الأمطار، مع استنفار الجهود الآلية والبشرية فور بدء التساقط". وأشار إلى، أن "هناك أرقاماً مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين، إضافة إلى تطبيق (بغداد صوت المواطن)، للتبليغ عن أي تجمعات مائية أو حالات طارئة، حيث تتولى الفرق المختصة معالجتها". ودعا الجنديل المواطنين، إلى "الحفاظ على فتحات تصريف مياه المجاري القريبة من المنازل والمحلات، وعدم العبث بها أو رمي النفايات فيها، لما لذلك من دور كبير في تسهيل تصريف مياه الأمطار داخل العاصمة بغداد".