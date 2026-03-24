الموارد تعلن تغذية الخزانات وتعافي المناسيب الجوفية

وقال مدير عام الهيأة العامة للمياه الجوفية ميثم في بيان ورد لـ ، إن "الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع حصاد المياه ضمن موسم الأمطار الحالي، بهدف تعزيز تغذية الخزانات الجوفية من خلال استثمار مياه الأمطار الساقطة والمتجمعة عبر الوديان الموسمية".وأضاف أن "هذه المياه تغذي الخزانات بصورة طبيعية اعتماداً على ليثولوجية ومسامية الطبقات، فيما يتم توجيه جزء منها عبر التغذية إلى باطن الأرض، مما يسهم في دعم الخزانات الجوفية القريبة من السطح (غير المحصورة) على المدى القريب".وبين أن "مياه الأمطار تصل كذلك إلى الخزانات الجوفية العميقة (المحصورة) على المدى البعيد، بما يعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية ويدعم تحقيق الأمن المائي في البلاد".وأشار إلى أن "الأمطار الحالية أسهمت في تخفيف الضغط على الخزانات الجوفية، من خلال إيقاف تشغيل عدد من المضخات المنصوبة على الآبار خلال فترة الهطول، الأمر الذي أتاح فرصة لتعافي المناسيب الجوفية وتحسين استدامتها".