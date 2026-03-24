بارزاني: الهجوم الايراني على البيشمركة عمل عدائي لا يمكن تبريره.. ليس الاول

وقال في بيان ورد لـ ، انه "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي نُفِّذ فجر اليوم بصواريخ إيرانية على مواقع قوات بيشمركة كوردستان، وأسفر للأسف الشديد عن استشهاد كوكبةً من البيشمركة الأبطال وإصابة عدد آخر بجروح".وتابع: "أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى عوائل شهداء هذا الاعتداء غير المشروع، وأشاطِرهم أحزانهم، أتمنى الشفاء العاجل للجرحى".واكمل، إن "هذا الهجوم يعدُّ عملاً عدائياً ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهذه ليست المرة الأولى التي تُنفَّذ فيها مثل هذه الاعتداءات المتكررة ضد دون مراعاة مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".واشار الى انه "يأتي ذلك في حين لم يكن إقليم أبداً جزءاً من الحرب التي تشهدها المنطقة، ولم يشكِّل في أي وقت تهديداً على دول الجوار".