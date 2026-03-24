الامطار تنعش بحيرة الحبانية وتعيدها إلى الخدمة.. بعد 4 سنوات من الجفاف

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم اعادة إنعاش وتاهيل ضمن المنظومة المائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير ، وبعد التحسن النسبي للواردات المائية في حوضي والفرات من خلال موجة الأمطار والسيول المتحققة خلال العام الحالي 2026".وأوضحت، أن "الإجراءات تمثلت في وضع خطة لادارة الوفرة المائية للسيول والأمطار تم وضعها من قبل لإدارة الموارد المائية، أحد تشكيلات الوزارة، تهدف إلى إعادة إحياء البحيرة مستفيداً من الإيرادات المتحققة من موجات الأمطار والسيول الأخيرة وتضمنت هذه الخطة توجيه ايرادات مائية من خلال وناظم الذبان بلغت اكثر من 130 م3/ثا وتعتمد هذه الإيرادات على المتحقق من الموجات الفيضانية ومعدل الساقط المطري مما أسهم وبشكل واضح بتحسين الواقع البيئي للبحيرة وقناة الورار وسيساهم في تعزيز الخزين المائي للمنظومة الخزنية والاستغلال الأمثل لتلك الموجات المطرية".وبينت الوزارة أن "بحيرة كانت قد خرجت عن الخدمة نتيجة انخفاض مناسيبها وتوقف تغذيتها بسبب شحة مائية استمرت لعدة سنوات متعاقبة منذ صيف عام 2022".