السامرائي يوكد أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي

وذكر بيان لمكتب ، ان الاخير "زار، الشيخ حسين عبدالقادر المطر في ، حيث جرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المدينة وواقعها العام".وفي بداية اللقاء، قدم السامرائي للشيخ المطر "التهاني بمناسبة عيد المبارك كما وتناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك لمعالجة التحديات بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار".كذلك زار رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، أحمد فرج طه في ، بحضور شيخ عام القيسية الشيخ غالب النفوس الحمد، حيث جرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء وواقعها العام.وتناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل مع الشخصيات الاجتماعية والعشائرية ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بما يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار في المحافظة.