اقتحم صيدلية بسبب ادوية مخدرة.. القبض على متهم في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز قاطع نجدة الحرية التابعة إلى قيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم أقدم على اقتحام إحدى الصيدليات وطلب أدوية مخدرة بدون وصفة طبية، حيث قام بالتهجم على كادر الصيدلية وإثارة حالة من داخل المكان".وتابعت، انه "فور تلقي نداء الاستغاثة، تحركت مفارز النجدة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على المتهم وإلقاء القبض عليه دون تسجيل إصابات"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهم إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".