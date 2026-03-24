الداخلية توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين في 5 محافظات

وذكر بيان للوزارة، انها "تدعو المواطنين في محافظات وديالى والأنبار وكركوك وصلاح الدين إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى والأودية والمناطق المنخفضة، وذلك بسبب توقعات الأنواء الجوية بهطول كميات كبيرة من الأمطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث سيول وارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق".

واهابت الوزارة "بالجميع ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، وعدم المجازفة بالاقتراب من الأماكن المعرضة لخطر تجمع المياه أو جريان السيول، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع التأكيد على أهمية متابعة التنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة".

واكدت أن "تشكيلاتها الأمنية والدفاع المدني والجهات الساندة تتابع الموقف ميدانياً، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ".