عطلة في واسط للمدارس يومي الاربعاء والخميس

وقال المجلس في بيان، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في والأهلية يومي غد الأربعاء والخميس المقبل (25 و26 آذار)".واضاف ان "ذلك جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظة".