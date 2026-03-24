ماهو "الدرع الأزرق" ولماذا يتم وضعه على المواقع التراثية في الحروب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
05:00 PM
الى
05:55 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الناطق باسم القائد العام: عناصر خارجة عن القانون اطلقت صواريخ باتجاه سوريا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559699-639099721371589773.jpeg
ماهو "الدرع الأزرق" ولماذا يتم وضعه على المواقع التراثية في الحروب
محليات
2026-03-24 | 14:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
758 شوهد
في أوقات النزاعات المسلحة، تتعرض المواقع التراثية والثقافية مثل المتاحف والمباني التاريخية والمخطوطات لخطر التدمير أو النهب.
ولتقليل هذه المخاطر، تم اعتماد رمز دولي يُعرف باسم الدرع الأزرق ليكون إشارة واضحة إلى أن هذا الموقع يتمتع بحماية خاصة وفق القوانين الدولية، ويجب عدم استهدافه أو الإضرار به.
الدرع الأزرق وتعريفه القانوني
يرتبط استخدام هذا
الرمز
باتفاقية دولية مهمة هي اتفاقية لاهاي لعام 1954، التي وُضعت خصيصاً لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحروب. ويُستخدم الدرع الأزرق لتمييز المواقع ذات القيمة التاريخية والحضارية، حيث
يُعد بمثابة رسالة موجهة إلى جميع أطراف النزاع بضرورة احترام هذه المواقع وعدم استخدامها أو استهدافها عسكرياً.
أسباب استخدام الدرع الأزرق في الحروب
يأتي وضع الدرع الأزرق على المواقع التراثية لعدة أسباب مترابطة، أهمها التنبيه الواضح للقوات العسكرية بأن هذا الموقع محمي ولا يجوز استهدافه، إضافة إلى توفير حماية قانونية دولية تجعل الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. كما يهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب، إذ تمثل هذه المواقع تاريخها وذاكرتها الحضارية. ويساهم أيضاً في الحد من عمليات النهب والسرقة التي تزداد خلال الحروب، فضلاً عن تسهيل عمل المنظمات الدولية في التعرف على المواقع التي تحتاج إلى حماية عاجلة.
أهمية الدرع الأزرق في الواقع العملي
تظهر أهمية الدرع الأزرق بشكل واضح في النزاعات التي شهدها العالم، حيث ساعد في تقليل الأضرار التي لحقت بالعديد من المواقع التراثية، رغم أنه لا يوفر حماية مطلقة. وتعتمد فعاليته على مدى التزام الأطراف المتحاربة بالقوانين الدولية واحترامها لقيمة التراث الإنساني، إضافة إلى دور التوعية بأهمية الحفاظ على هذه الممتلكات.
التحديات التي تواجه تطبيقه
يواجه تطبيق هذا النظام عدة تحديات، منها عدم التزام بعض الأطراف بالقوانين الدولية، واستخدام بعض المواقع التراثية لأغراض عسكرية مما يعرضها للاستهداف، إلى جانب ضعف الوعي العالمي بأهمية حماية التراث أثناء النزاعات، وهو ما يقلل من فعالية هذا الرمز في
بعض الحالات.
في النهاية، يمثل الدرع الأزرق رمزاً عالمياً لحماية التراث الثقافي الإنساني في أوقات الحروب.
ويعكس التزام
المجتمع الدولي
بالحفاظ على تاريخ البشرية من الدمار.
ومع ذلك، تبقى حمايته الحقيقية مرهونة بمدى احترام القوانين الدولية وتعزيز الوعي بأهمية هذا التراث للأجيال القادمة.
وتم وضع الدرع الازرق على العديد من المواقع التراثية في العديد من المحافظات العراقية منها
صلاح الدين
مثل
سامراء
والنجف وكربلاء وباقي المحافظات.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.