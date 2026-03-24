ماهو "الدرع الأزرق" ولماذا يتم وضعه على المواقع التراثية في الحروب

ولتقليل هذه المخاطر، تم اعتماد رمز دولي يُعرف باسم الدرع الأزرق ليكون إشارة واضحة إلى أن هذا الموقع يتمتع بحماية خاصة وفق القوانين الدولية، ويجب عدم استهدافه أو الإضرار به.الدرع الأزرق وتعريفه القانونييرتبط استخدام هذا باتفاقية دولية مهمة هي اتفاقية لاهاي لعام 1954، التي وُضعت خصيصاً لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحروب. ويُستخدم الدرع الأزرق لتمييز المواقع ذات القيمة التاريخية والحضارية، حيثيُعد بمثابة رسالة موجهة إلى جميع أطراف النزاع بضرورة احترام هذه المواقع وعدم استخدامها أو استهدافها عسكرياً.أسباب استخدام الدرع الأزرق في الحروبيأتي وضع الدرع الأزرق على المواقع التراثية لعدة أسباب مترابطة، أهمها التنبيه الواضح للقوات العسكرية بأن هذا الموقع محمي ولا يجوز استهدافه، إضافة إلى توفير حماية قانونية دولية تجعل الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. كما يهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب، إذ تمثل هذه المواقع تاريخها وذاكرتها الحضارية. ويساهم أيضاً في الحد من عمليات النهب والسرقة التي تزداد خلال الحروب، فضلاً عن تسهيل عمل المنظمات الدولية في التعرف على المواقع التي تحتاج إلى حماية عاجلة.أهمية الدرع الأزرق في الواقع العمليتظهر أهمية الدرع الأزرق بشكل واضح في النزاعات التي شهدها العالم، حيث ساعد في تقليل الأضرار التي لحقت بالعديد من المواقع التراثية، رغم أنه لا يوفر حماية مطلقة. وتعتمد فعاليته على مدى التزام الأطراف المتحاربة بالقوانين الدولية واحترامها لقيمة التراث الإنساني، إضافة إلى دور التوعية بأهمية الحفاظ على هذه الممتلكات.التحديات التي تواجه تطبيقهيواجه تطبيق هذا النظام عدة تحديات، منها عدم التزام بعض الأطراف بالقوانين الدولية، واستخدام بعض المواقع التراثية لأغراض عسكرية مما يعرضها للاستهداف، إلى جانب ضعف الوعي العالمي بأهمية حماية التراث أثناء النزاعات، وهو ما يقلل من فعالية هذا الرمز فيبعض الحالات.في النهاية، يمثل الدرع الأزرق رمزاً عالمياً لحماية التراث الثقافي الإنساني في أوقات الحروب.ويعكس التزام بالحفاظ على تاريخ البشرية من الدمار.ومع ذلك، تبقى حمايته الحقيقية مرهونة بمدى احترام القوانين الدولية وتعزيز الوعي بأهمية هذا التراث للأجيال القادمة.وتم وضع الدرع الازرق على العديد من المواقع التراثية في العديد من المحافظات العراقية منها مثل والنجف وكربلاء وباقي المحافظات.