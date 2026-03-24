التربية تعلن تعطيل دوام مدارس بغداد والمحافظات ليومين

قررت ، تعطيل دوام مدارس والمحافظات ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية في بيان، "حرصًا على سلامة طلبتنا الأعزاء، وجّه وزير التربية وكالة ، للتربية في جميع المحافظات بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس القادمين، بسبب الحالة الجوية".

وأضاف "على أن يتم تعويض الأيام وما تبقّى من المنهج الدراسي خلال أيام السبت اللاحقة".