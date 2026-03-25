تحذيرات عاجلة من هيئة الانواء الجوية
محليات
2026-03-25 | 01:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,562 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اصدرت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الأربعاء، تحذيرات بعد تحديث تطورات الحالة الجوية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
ان "الأجواء تستمر خلال نهار اليوم الأربعاء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع أستمرار فرص هطول زخات مطر متوسطة الشدة على مدن شمال وشرق البلاد، تكون متفرقة زمانياً ومكانياً يصحبها البرق والرعد على فترات".
واضافت "أما في مدن وسط وجنوب البلاد، فتُسجّل فترات من الهدوء الجوي وضعف أو انقطاع مؤقت لهطول الامطار قبل ساعات الظهر، وهي فترة أستقرار نسبي قصيرة، تعقبها عودة تدريجية لعدم الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، تزامناً مع تشكّل منخفض جوي سطحي فوق مناطق
الأردن
وبلاد
الشام
بضغط مركزي يقارب 996 مليبار، يتعمق ويتحرك شرقاً نحو أجواء البلاد ليصل إلى حدود 990 مليبار، مما يعزز من فعالية الحالة الجوية".
واكدت ان "توقعات يوم غد الخميس ستتهيأ الظروف الجوية لتأثير ذروة الحالة، نتيجة تزامن تعمق المنخفض الجوي السطحي مع تقدم محور أخدود
علوي
في طبقات الجو العليا، مشكلين معا منظومة ديناميكية ملائمة لنشوء حالة نشطة من عدم الاستقرار الجوي
الربيعي
".
وتابعت ان "التوقعات تشير إلى هطول أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة الشدة، تشتد على شكل زخات رعدية أحياناً، مصحوبة بنشاط في الرياح الهابطة، مع احتمالية حدوث عواصف رعدية متكررة، ولا يُستبعد تساقط زخات من البَرَد (الحالوب) في بعض المناطق، وذلك خلال نهار وليل الخميس".
وذكرت "كما تشير التوقعات أن تشمل فرص الهطول مختلف مدن البلاد، مع أحتمالية تسجيل غزارة واضحة في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول عند المنحدرات والاودية والمناطق المنخفضة، كذلك ارتفاع مناسيب المياه في المناطق المنخفضة ( فيضانات محلية)".
واكدت ان "التحذير من تقلبات الطقس يبدأ اعتبارا من ليل الاربعاء وينتهي صباح الجمعة عدا
المنطقة الشمالية
التي يستمر فيها التقلبات نهار الجمعة".
ودعت الى "التزام المنازل خلال الفترة اعلاه وتجنب فترات غزارة الامطار وما يرافقها صواعق البرق والرعد الناتجة عن سحب ركامية عملاقة مع متابعة التحديثات الصادرة عن
قسم التنبؤ الجوي
أولاً بأول، نظراً لاحتمالية حدوث تغيرات في شدة وتأثير الحالة الجوية".
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
