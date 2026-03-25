تحذيرات عاجلة من هيئة الانواء الجوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "الأجواء تستمر خلال نهار اليوم الأربعاء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع أستمرار فرص هطول زخات مطر متوسطة الشدة على مدن شمال وشرق البلاد، تكون متفرقة زمانياً ومكانياً يصحبها البرق والرعد على فترات".واضافت "أما في مدن وسط وجنوب البلاد، فتُسجّل فترات من الهدوء الجوي وضعف أو انقطاع مؤقت لهطول الامطار قبل ساعات الظهر، وهي فترة أستقرار نسبي قصيرة، تعقبها عودة تدريجية لعدم الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، تزامناً مع تشكّل منخفض جوي سطحي فوق مناطق وبلاد بضغط مركزي يقارب 996 مليبار، يتعمق ويتحرك شرقاً نحو أجواء البلاد ليصل إلى حدود 990 مليبار، مما يعزز من فعالية الحالة الجوية".واكدت ان "توقعات يوم غد الخميس ستتهيأ الظروف الجوية لتأثير ذروة الحالة، نتيجة تزامن تعمق المنخفض الجوي السطحي مع تقدم محور أخدود في طبقات الجو العليا، مشكلين معا منظومة ديناميكية ملائمة لنشوء حالة نشطة من عدم الاستقرار الجوي ".وتابعت ان "التوقعات تشير إلى هطول أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة الشدة، تشتد على شكل زخات رعدية أحياناً، مصحوبة بنشاط في الرياح الهابطة، مع احتمالية حدوث عواصف رعدية متكررة، ولا يُستبعد تساقط زخات من البَرَد (الحالوب) في بعض المناطق، وذلك خلال نهار وليل الخميس".وذكرت "كما تشير التوقعات أن تشمل فرص الهطول مختلف مدن البلاد، مع أحتمالية تسجيل غزارة واضحة في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول عند المنحدرات والاودية والمناطق المنخفضة، كذلك ارتفاع مناسيب المياه في المناطق المنخفضة ( فيضانات محلية)".واكدت ان "التحذير من تقلبات الطقس يبدأ اعتبارا من ليل الاربعاء وينتهي صباح الجمعة عدا التي يستمر فيها التقلبات نهار الجمعة".ودعت الى "التزام المنازل خلال الفترة اعلاه وتجنب فترات غزارة الامطار وما يرافقها صواعق البرق والرعد الناتجة عن سحب ركامية عملاقة مع متابعة التحديثات الصادرة عن أولاً بأول، نظراً لاحتمالية حدوث تغيرات في شدة وتأثير الحالة الجوية".