آذار يكشر عن انيابه.. لا توقف في الامطار مع عواصف حتى الاحد

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غدا الخميس سيكون الطقس غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وتزداد غزارتها خاصة في الاقسام الشرقية من البلاد يصاحبها عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في المنطقتين الوسطى الشمالية من البلاد وتكون غزيرة على فترات يصاحبها عواصف رعدية في الأقسام الشرقية منهما، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا على العموم عن يوم السابق".وأشار إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في أقسامها الشرقية بينما يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".وأوضح، أن "الاحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط امطار خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".