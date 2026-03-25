تحذير حكومي جديد.. ابتعدوا عن المناطق الخطرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ انه "تم تسجيل تحسن ملحوظ في الخزين المائي داخل السدود والخزانات عقب موجة الأمطار الأخيرة"، مؤكدة "أهمية هذا الخزين في دعم الموسمين الصيفي والشتوي القادمين".واضافت ان "وزير الموارد المائية قدم عرضًا مفصلًا عن الواقع المائي في البلاد"، مبينًا أن "كميات الأمطار الأخيرة أسهمت في تعزيز المخزون المائي، بما يدعم الخطط الزراعية القادمة".وتابعت الوزارة، أن "التوقعات الجوية تشير إلى أحتمال هطول أمطار غزيرة يوم الخميس، قد تتسبب بحدوث سيول في عدد من المناطق، لاسيما في الوديان بالمناطق الغربية وبعض المناطق الشرقية المعروفة بتعرضها لموجات السيول خلال المواسم المطرية".وحذرت الوزارة "رعاة الأغنام من التواجد في الوديان والمناطق المنخفضة، لما تمثّله من خطر مباشر عند حدوث السيول"، داعية "المواطنين، خاصة القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول، إلى توخي الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر خلال فترة تساقط الأمطار كما دعت الفلاحين والمزارعين، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواشي والممتلكات مؤكدة ضرورة الاستعداد المبكر لتقليل الخسائر المحتملة".وشددت الوزارة على "أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على السلامة العامة".