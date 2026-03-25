الأنواء الجوية تحذر من تعمق المنخفض الجوي حتى الجمعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد ، أن "التحذيرات الجوية لكافة مدن البلاد مستمرة نتيجة تعمق المنخفض الجوي، حيث من المتوقع أن تستمر الحالة حتى صباح يوم الجمعة 27-3-2026 في مدن وسط وجنوب البلاد، وتمتد لغاية مساء الجمعة في مدن شمال البلاد".وتابعت أن "مدن شمال وشرق البلاد ستسجل الكميات الأعلى من الأمطار، والتي تمتاز بهطول شديد على فترات، فيما تشمل باقي المناطق زخات متوسطة الشدة تتخللها فترات من الغزارة أحياناً، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح الهابطة أثناء تأثير السحب الرعدية، وتدني الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار".