الأنواء تصدر 7 تحذيرات للمواطنين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الحالة الجوية ستستمر حتى ساعات الصباح الأولى أو فجر يوم الجمعة 27-3، حيث تتأثر أغلب مدن البلاد بهطول زخات مطر رعدية متفاوتة الشدة، تشتد على فترات لتكون غزيرة في بعض الأماكن في مدن وسط وجنوب البلاد، يصحبها البرق والرعد"، متوقعة "حدوث رياح هابطة شديدة السرعة خلال فترة تأثير العواصف الرعدية، مع فرص لتساقط زخات من الحالوب في عدة مناطق من وسط وجنوب البلاد".وتابعت ان "مدن شمال البلاد تستمر فيها فرص الهطول والتقلبات الجوية، مع بقاء تأثير ذروة الحالة الجوية والتحذيرات قائماً فيها حتى مساء يوم الجمعة".ودعت الهيئة "المواطنين الى متابعة التحديثات الجوية الصادرة بشكل مستمر، نظراً لطبيعة الحالة غيرالمستقرة وسرعة تطورها"، مؤكدةً "ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات".وحذرت الهيئة من :1. من غزارة الأمطار في فترات الذروة.2. من تساقط زخات الحالوب في بعض المناطق.3. من نشاط الرياح الهابطة المرافقة للعواصف الرعدية.4. من تشكل السيول في المناطق الجبلية وسفوح الجبال ومجاري الأودية.5. من غرق الاحياء السكنية والشوارع غير المخدومة.6. خطر جريان السيول في المناطق الحدودية الشرقية للبلاد والابتعاد عن اكتاف الانهار.7. تجنب السفر براً أو بحراً خلال فترات اشتداد الحالة.