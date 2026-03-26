مرصد عراقي: تصدير التمور مستمر رغم اغلاق مضيق هرمز

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن " حقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية التي تدخل بشكل مباشر في المائدة العراقية"، مضيفاً أن "ذلك جعله أقل تأثراً زراعياً بإغلاق أو العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط".وأوضح أن "أغلب واردات العراق تأتي براً من دول الجوار المنتجة، كما أن الصادرات العراقية تسلك الطريق البري أيضاً".وأشار إلى أن "البلاد تصدر منتجين رئيسيين هما التمور والبطاطا، حيث تصل صادرات التمور سنوياً إلى نحو 600 طن"، مبيناً أن "صادرات ثمار النخيل تشمل أنواعاً متعددة ولا تقتصر على نوع معين".