بعد حديث حل البرلمان لنفسه.. هل يمكن لمجلس النواب القيام بالامر وما هي الخطوات؟

وقال الخبير القانوني، ، انه "وبحسب ما نصّت عليه المادة 64 من الدستور العراقي، فإن حلّ يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (نصف العدد الكلي زائد واحد)، عبر طريقتين. الأولى تكون بطلب رسمي يقدمه ثلث أعضاء المجلس، أي ما لا يقل عن 110 نواب، من خلال طلب تحريري يُرفع إلى رئاسة المجلس. أما الطريقة الثانية فتتم بطلب من رئيس وبموافقة رئيس الجمهورية".PasteCancelوتابع: "غير أن معطيات المرحلة الحالية تجعل من الخيار الثاني محل جدل قانوني، إذ يرى مختصون أن الحكومة الحالية تُعدّ حكومة تصريف أعمال ولم تنبثق عن مجلس النواب القائم، ما يحدّ – وفق هذا الرأي – من صلاحية كل من ورئيس الجمهورية في تقديم طلب مشترك لحل المجلس".واكمل، انه "وبذلك، تبقى المال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة، دون وجود سقف زمني محدد لهذه المرحلة، بخلاف حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء التي حدد الدستور مدتها بـ30 يومًا فقط".واشار الى أن "غياب التحديد الزمني في حالة حل البرلمان يعود إلى طبيعة الإجراءات المعقدة التي تتطلبها الانتخابات المبكرة، مقارنة بحالة سحب الثقة التي تتم بوجود مؤسسات دستورية مكتملة".ولفت الى انه "كما يُطرح خيار إجراء انتخابات مبكرة بإشراف كحل توافقي يطمئن مختلف الأطراف السياسية، على أن يبقى الدور التنفيذي لمفوضية الانتخابات من حيث إدارة العملية الانتخابية وإعلان النتائج وفق القوانين النافذة".PasteCancelوبين، انه "من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا، إمكانية أن يحدد مجلس النواب سقفًا زمنيًا لحل نفسه، إلى جانب العمل على تعديل وقانون مفوضية الانتخابات قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة".في سياق متصل، تبرز فرضية الاستقالات الجماعية كأحد المسارات غير المباشرة، إذ إن وصول عدد المستقيلين إلى أكثر من 165 نائبًا قد يُفضي عمليًا إلى حلّ البرلمان، ما يلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات خلال 60 يومًا، استنادًا إلى المواد الدستورية ذات الصلة.واكد أن "جميع هذه الخيارات تبقى رهينة التوافقات السياسية، التي تلعب الدور الحاسم في تفعيل النصوص الدستورية ع