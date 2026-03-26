بعد حديث حل البرلمان لنفسه.. هل يمكن لمجلس النواب القيام بالامر وما هي الخطوات؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تعلن استهداف سفينة في الكاريبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559943-639101240906235642.jpg
بعد حديث حل البرلمان لنفسه.. هل يمكن لمجلس النواب القيام بالامر وما هي الخطوات؟
محليات
2026-03-26 | 08:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
382 شوهد
يطرح الجدل السياسي القائم تساؤلات متزايدة حول إمكانية حلّ
مجلس النواب العراقي
لنفسه دستوريًا، والآليات القانونية التي تنظم هذه العملية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال الخبير القانوني،
علي التميمي
، انه "وبحسب ما نصّت عليه المادة 64 من الدستور ا
لعراقي، فإن حلّ
مجلس النواب
يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (نصف العدد الكلي زائد واحد)، عبر طريقتين. الأولى تكون بطلب رسمي يقدمه ثلث أعضاء المجلس، أي ما لا يقل عن 110 نواب، من خلال طلب تحريري يُرفع إلى رئاسة المجلس. أما الطريقة الثانية فتتم بطلب من رئيس
مجلس الوزراء
وبموافقة رئيس الجمهورية".
Paste
Cancel
وتابع: "غير أن معطيات المرحلة الحالية تجعل من الخيار الثاني محل جدل قانوني، إذ يرى مختصون أن الحكومة الحالية تُعدّ حكومة تصريف أعمال ولم تنبثق عن مجلس النواب القائم، ما يحدّ – وفق هذا الرأي – من صلاحية كل من
رئيس الوزراء
ورئيس الجمهورية في تقديم طلب مشترك لحل المجلس".
واكمل، انه "وبذلك، تبقى ا
لمال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة، دون وجود سقف زمني محدد لهذه المرحلة، بخلاف حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء التي حدد الدستور مدتها بـ30 يومًا فقط".
واشار الى أن "غياب التحديد الزمني في حالة حل البرلمان يعود إلى طبيعة الإجراءات المعقدة التي تتطلبها الانتخابات المبكرة، مقارنة بحالة سحب الثقة التي تتم بوجود مؤسسات دستورية مكتملة".
ولفت الى انه "كما يُطرح خيار إجراء انتخابات مبكرة بإشراف
الأمم المتحدة
كحل توافقي يطمئن مختلف الأطراف السياسية، على أن يبقى الدور التنفيذي لمفوضية الانتخابات من حيث إدارة العملية الانتخابية وإعلان النتائج وفق القوانين النافذة".
Paste
Cancel
وبين، انه "من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا، إمكانية أن يحدد مجلس النواب سقفًا زمنيًا لحل نفسه، إلى جانب العمل على تعديل
قانون الانتخابات
وقانون مفوضية الانتخابات قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة".
في سياق متصل، تبرز فرضية الاستقالات الجماعية كأحد المسارات غير المباشرة، إذ إن وصول عدد المستقيلين إلى أكثر من 165 نائبًا قد يُفضي عمليًا إلى حلّ البرلمان، ما يلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات خلال 60 يومًا، استنادًا إلى المواد الدستورية ذات الصلة.
واكد أن "جميع هذه الخيارات تبقى رهينة التوافقات السياسية، التي تلعب الدور الحاسم في تفعيل النصوص الدستورية ع
ل
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
حل
البرلمان
مجلس النواب العراقي
قانون الانتخابات
الأمم المتحدة
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
مجلس النواب
علي التميمي
مجلس الو
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.