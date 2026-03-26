بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تُشير تحديثات مخرجات نماذج الطقس العددية إلى أستمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجواء مدن البلاد، حيث تبقى فرص التكونات الممطرة قائمة، مصحوبةً بالبرق والرعد، خلال ساعات مساء اليوم والليلة".ولفتت الى انه "من المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار بالانحسار تدريجياً مع بقاء بعض الهطول المتفرق خلال ساعات الليل في مدن وذي قار وبادية الجنوب، نتيجة اندفاع رياح مرتفع جوي سطحي من أفريقيا كما يظهر في صور الاقمار الاصطناعية تمتد لاحقاً لتشمل مدينة ".وتابعت، انه "في المقابل، تستمر فرص هطول الامطار في بقية المدن، مع فترات من التوقف نتيجة دوران محور المنخفض الجوي عكس عقارب الساحة وأرتداده مره أخرى ، حيث يكون الهطول فيها متوسط الشدة في أغلب الأحيان، ويستمر ذلك لغاية بعد ظهر او مساء يوم الجمعة".واشارت الى انه "كما يُتوقع أستمرار بعض التكونات الممطرة في مدن شمال وشرق البلاد خلال ليل الجمعة، تمتد لغاية فجر يوم السبت".وحذرت المواطنين في المدن و المناطق التالية إلى توخي الحيطة والحذر من فترات اشتداد الأمطار خلال الساعات المقبلة: ، لاسيما مناطق شرقها وجنوبها، ، ، ، شمال ، بعض مدن ، ، ، ، ، ، ".