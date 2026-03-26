العراق يعلن رفضه لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال دولَ الخليج والاردن

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تؤكد رفضَ الحكومةِ القاطعَ لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال دولَ والمملكةَ الأردنيةَ الهاشمية"، مشددة على أن "أمنَ الدولِ العربيةِ الشقيقة يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من العراقي، وأن استقرارَ المنطقة يمثل مصلحةً مشتركةً لجميع شعوبها".وتابعت ان " يجدد التزامَه بسياسته الخارجية القائمة على التوازن، وبناءِ علاقاتِ تعاونٍ واحترامٍ متبادلٍ مع دول المنطقة والعالم، والعملِ المشتركِ لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التوترات، بما يخدم المصالح المشتركة ويُجنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد".واكدت الحكومةُ العراقيةُ، بحسب البيان، أنها "ماضيةٌ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون، وفي هذا السياق، تواصل الأجهزةُ الأمنيةُ العراقيةُ التنسيقَ والتعاونَ مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، وتبدي استعدادَها الكامل لتلقي أي معلوماتٍ أو أدلةٍ تتعلق بأي استهدافٍ ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعملِ المشتركِ لمعالجتها بشكلٍ مسؤولٍ وسريع".واكد العراق "رفضَه استخدامَ أراضيه للاعتداء على أي دولٍ أخرى، وأن الحكومةَ ملتزمةٌ باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق، وتعزيز علاقاته الأخوية، ومنع أي أعمالٍ قد تسيء إلى أمن واستقرار المنطقة".واكدتالحكومةُ "تواصلَها مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود والعمل المشترك لوقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع".