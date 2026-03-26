قاليباف يرد على مهلة ترامب: لا يمكن لأحد أن يوجه إنذارا للإيرانيين
العراق يعلن رفضه لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال دولَ الخليج والاردن
محليات
2026-03-26 | 11:38
اعلنت
وزارة الخارجية
، اليوم الخميس، عن رفض
العراق
لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال دولَ
الخليج
والاردن.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تؤكد
وزارة الخارجية
رفضَ الحكومةِ القاطعَ لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال دولَ
الخليج العربي
والمملكةَ الأردنيةَ الهاشمية"، مشددة على أن "أمنَ الدولِ العربيةِ الشقيقة يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من
الأمن القومي
العراقي، وأن استقرارَ المنطقة يمثل مصلحةً مشتركةً لجميع شعوبها".
وتابعت ان "
العراق
يجدد التزامَه بسياسته الخارجية القائمة على التوازن، وبناءِ علاقاتِ تعاونٍ واحترامٍ متبادلٍ مع دول المنطقة والعالم، والعملِ المشتركِ لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التوترات، بما يخدم المصالح المشتركة ويُجنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد".
واكدت الحكومةُ العراقيةُ، بحسب البيان، أنها "ماضيةٌ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون، وفي هذا السياق، تواصل الأجهزةُ الأمنيةُ العراقيةُ التنسيقَ والتعاونَ مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، وتبدي استعدادَها الكامل لتلقي أي معلوماتٍ أو أدلةٍ تتعلق بأي استهدافٍ ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعملِ المشتركِ لمعالجتها بشكلٍ مسؤولٍ وسريع".
واكد العراق "رفضَه استخدامَ أراضيه للاعتداء على أي دولٍ أخرى، وأن الحكومةَ ملتزمةٌ باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق، وتعزيز علاقاته الأخوية، ومنع أي أعمالٍ قد تسيء إلى أمن واستقرار المنطقة".
واكدتالحكومةُ "تواصلَها مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود والعمل المشترك لوقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع".
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
عشرين
ملامح الحــ.رب تتضح.. الجيش ينضم لبنك اهداف العدوان - عشرين م٥ - الحلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-25
عشرين
ملامح الحــ.رب تتضح.. الجيش ينضم لبنك اهداف العدوان - عشرين م٥ - الحلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
