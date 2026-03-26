التربية تصدر توضيحا بشأن استكمال المناهج: دوام السبت تقديري

وقال في الوزارة في التوضيح لما تم نشره من قبل العام والاهلي والاجنبي بشأن استكمال المناهج الدراسية، أنه "بناءً على "توجيهات وزير التربية وكالة الدكتور ، تقرر اعتماد الدوام الرسمي ليوم السبت، بهدف استثمار الوقت المتاح لإكمال المناهج الدراسية".وأضاف أن "القرار جاء تحت مظلة الحرص الوزاري على ضمان إكمال المواد الدراسية بالشكل الأمثل"، داعياً إدارات المدارس والهيئات التدريسية والتعليمية إلى الالتزام بالدوام يوم السبت، والعمل على تنظيم الجداول الدراسية بما يحقق أفضل نسب إنجاز ممكنة.وبيّن أن "الدوام ليوم السبت يُعدّ تقديرياً بحسب حاجة كل مدرسة؛ إذ لا يشمل المدارس التي أتمّت مناهجها الدراسية وحققت نسب إنجاز كاملة، فيما يُعتمد في المدارس التي لم تُكمل مناهجها، لغرض استثمار الوقت المتبقي وضمان إتمام المقررات الدراسية".وأشار إلى أن " للتربية ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه ميدانياً، لضمان تطبيقه وفق خطط واقعية ترفع مستوى الأداء التعليمي، وبما يحقق إنجاز المناهج ضمن التوقيتات المحددة".