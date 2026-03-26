في بغداد.. إحباط بيع طفل مقابل 15 مليون دينار

وجاء في بيان للجهاز، "تمكنت مفارز جهاز ، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من إحباط جريمة بيع طفل داخل العاصمة مقابل مبلغ قدره (15) مليون دينار عراقي، وذلك ضمن جهود الجهاز في مكافحة الجريمة المنظمة ولا سيما جرائم الاتجار بالبشر".

وجاءت العملية وفق البيان "بعد ورود معلومات تفيد بوجود متهمة تمارس نشاط الاتجار بالبشر وتسعى لبيع طفل مختطف، حيث جرى إعداد ملف استخباري متكامل ورفعه إلى السيد القاضي المختص".



وأضاف "في ضوء ذلك، نفذ الجهاز عملية استباقية ونوعية، تشكل خلالها فريق عمل مشترك من الوطني ومديرية مكافحة الاتجار بالبشر في ، أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين (رجل وامرأة) بالجرم المشهود أثناء محاولتهما بيع الطفل بعد اختطافه من ".