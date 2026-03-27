لا توقف في الامطار حتى نهاية آذار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم في مع تساقط امطار خفيفةالشدة خاصة في الأقسام الشرقية فيها، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سجل في اليومالسابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ويكون غائما جزئيا في ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية لماسجل في اليوم السابق".وذكرت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقطأمطار خفيفة الشدة متفرقة في المنطقة الوسطى وامطار متوسطة تزداد غزارتها على فترات في المنطقة الشمالية ويكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".واكدت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقطأمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ويكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية لما سجل في اليوم السابق".