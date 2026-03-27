سيول تقطع طريقا يربط العراق مع بلد مجاور

وتتأثر هذه المناطق بمنخفض مداري عميق دخل مرحلته الرابعة، مصحوبا بهطولات مطرية غزيرة تسببت في جريان سيول جارفة عبر الأودية والمناطق المنخفضة.وأفادت مصادر محلية بأن هذه السيول أدت إلى قطع الطريق الحدودي الحيوي الرابط بين البلدين، مما عطل حركة التنقل والشحن البري، في ظل تحذيرات من استمرار تدفق المياه وارتفاع منسوبها خلال الساعات المقبلة.وأظهر مقطع فيديو متداول، وصل من أحد شهود العيان في المنطقة، حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطريق، حيث غمرت المياه مساحات واسعة منه، مما جعله غير صالح للعبور مؤقتا.وتتزامن هذه التطورات مع موجة من الاضطرابات الجوية التي تجتاح المنطقة، وسط توقعات باستمرار الهطولات المطرية على فترات متقطعة، ما يزيد من احتمالية توسع نطاق السيول، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية الطبيعيةوفي هذا السياق، دعت الجهات المختصة السكان وسائقي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر، وتجنب استخدام الطرق المتضررة، والالتزام التام بالإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية، ريثما تستقر الأوضاع الجوية وتعود حركة النقل إلى مسارها الطبيعي.