النزاهة تضبط 5 موظفين ببلدية الكوفة لمخالفتهم الواجبات الوظيفية والإضرار بالمال العام

وأشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاًً في مكتب تحقيق ، انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الكوفة، تمكَّن من ضبط (5) من مُوظَّفي المُديريَّة؛ لقيامهم بتنظيم معاملات شراء ألعابٍ لثلاثة مُتنزَّهاتٍ بكشوفاتٍ تحمل تواقيع مُزوَّرة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بتزوير تواقيع مُوظَّفين آخرين دون علمهم، فضلاً عن جلب وصولات شراءٍ وعروضٍ غير أصوليَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المال العام.وأضافت إنَّه، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادة (331-340) من قانون العقوبات، تمَّ ضبط وصولاتٍ فارغةٍ مختومةٍ ومُوقَّعةٍ، وطلبات وعروض أسعارٍ ونماذج أختامٍ، لافتةً إلى أن أغلب الوصولات مُوقَّعة من لجنتين مؤلفتين في المُديريَّة.