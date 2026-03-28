بالفيديو.. انطلاق قوافل الدعم للشعبين الايراني واللبناني من العتبة الحسينية
محليات
السومرية نيوز- محلي
انطلقت صباح اليوم السبت، قوافل الدعم للشعبين الايراني واللبناني من العتبة الحسينية.
2026-03-28 | 03:13
2026-03-28T03:13:14+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
انطلقت صباح اليوم السبت، قوافل الدعم للشعبين الايراني واللبناني من العتبة الحسينية.
وأعلن ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ
عبد المهدي الكربلائي
، الخميس الماضي، عن انطلاق حملة إغاثة
لبنان
وإيران خلال أيام بـ20 ناقلة.
وقال الشيخ
الكربلائي
، في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة التشريفات، بحضور الأمين العام للعتبة الحسينية
المقدسة
،
حسن رشيد
جواد
العبايحي، وأعضاء
مجلس الإدارة
، ومجموعة من رؤساء الأقسام، إن "ما ورد في خطبة صلاة العيد، أكدت ان الإيمان عمل ومواساة"، مشيرا إلى أن "الظروف الحالية وما تشهده من تصاعد للأزمات والمعاناة يفرض واجباً شرعياً وإنسانياً لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الشعبين اللبناني والإيراني".
وأوضح أن "العتبة الحسينية المقدسة، بادرت إلى تجسيد هذا الواجب من خلال الإعداد لحملة إغاثية واسعة"، مبينا أن "الحملة الأولى ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن نحو (20) ناقلة محملة بالمساعدات، تشمل (سيارات إسعاف، وآليات، وأجهزة ومعدات طبية) ، فضلاً عن مساعدات عينية أخرى".
وتابع أن "التحضيرات للحملة بدأت منذ أيام، وشهدت بذل جهود كبيرة وصرف مبالغ مالية تتراوح بين (2-3) مليار دينار عراقي، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين".
وأشار إلى أن "هناك أهمية بأن تكون العتبة الحسينية المقدسة قدوة في الاستجابة لهذه الدعوة الإنسانية، وحث جميع خدام الإمام الحسين (عليه السلام) والمؤمنين على المشاركة بما يتيسر لديهم لدعم المتضررين والتخفيف من معاناتهم"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة تأتي استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا، وتجسيداً لقيم التكافل والتضامن في مواجهة الأزمات الإنسانية".
