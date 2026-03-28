الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
الإعلام والاتصالات: المحتوى الرقمي خاضع لقواعد البث الإعلامي ونتابع المنشورات عبر المنصات
2026-03-28 | 04:47
السومرية
نيوز- محلي
أكدت
هيئة الإعلام
والاتصالات، اليوم السبت، خضوع المحتوى الرقمي لقواعد البث الإعلامي، داعية المؤثرين إلى الالتزام بها.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
هيئة الإعلام
والاتصالات تؤكد بأن لائحة قواعد البث الإعلامي والضوابط المهنية المعتمدة لا تقتصر على المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل تشمل جميع أشكال المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك ما يصدر عن المدونين والمؤثرين والمشاهير على
وسائل التواصل الاجتماعي
".
وأوضحت الهيئة حسب البيان أن "أي محتوى إعلامي يتضمن مخالفة للضوابط المهنية أو ينطوي على إساءة أو تضليل أو
خطاب
غير مسؤول، يُعد مخالفة صريحة بغض النظر عن المنصة التي نُشر من خلالها، وأن المعايير التنظيمية تسري بذات القدر على الظهور في القنوات الفضائية والمنصات الرقمية على حد سواء".
وأضاف أن "الهيئة تشدد بأن الالتزام بقواعد البث الإعلامي يمثل واجباً مهنياً وقانونياً على جميع من يمارس النشاط الإعلامي أو يؤثر في الرأي العام، مؤكدة أن طبيعة المنصة لا تعفي من المسؤولية، ولا تمنح أي استثناء من الضوابط المعتمدة".
وتابع البيان أنه "في هذا السياق، تشير الهيئة إلى أنها تتابع وترصد المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية بشكل مستمر، وأن سجل الالتزام المهني ينعكس بشكل مباشر على فرص الظهور الإعلامي والتعامل مع الجهات الإعلامية المرخصة، في إطار صلاحياتها التنظيمية"، مؤكداً أن "الإجراءات المتخذة تشمل التنسيق المكثف مع الجهات القضائية والأمنية المختصة لرصد وتحديد المنصات التي تبث محتوى يحرض على الكراهية أو العنف أو يروج لمعلومات مضللة من شأنها زعزعة الاستقرار المجتمعي، فضلاً عن العمل المشترك مع
وزارة الاتصالات
والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرارات الحجب وفقاً للوائح الهيئة وقرارات
المحكمة الاتحادية العليا
ذات الصلة، ولا سيما القرار المرقم (325 وموحدتها 331/ اتحادية/ 2023)".
وأشار الى أن "الهيئة تعلن اتخاذها إجراءات الإحالة إلى الحجب بحق عدد من المنصات الرقمية المخالفة، بما يشمل منصات التواصل الاجتماعي، وبما ينسجم مع طبيعة المخالفات المرتكبة في
الفضاء
الرقمي، داعيةً المدونين والمؤثرين وصنّاع المحتوى إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب نشر أو تداول أي محتوى مخالف، بما يسهم في ترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة تحترم القانون وتصون السلم المجتمعي".
الأكثر مشاهدة
عشرين
القضاء.. فصل الخطاب في اعلان الحــ.رب - عشرين م٥ - الحلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-27
عشرين
القضاء.. فصل الخطاب في اعلان الحــ.رب - عشرين م٥ - الحلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
