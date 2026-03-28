الاجواء العراقية مغلقة لـ72 ساعة جديدة

وقالت السلطة في بيان ورد لـ انه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت 28 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31".واضافت أن "ذلك جاء كإجراء احترازي مؤقت"، مشيرة إلى أن "القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات".واكدت انه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".