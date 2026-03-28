بالصورة.. تفاصيل جديدة عن الطائرة التي سقطت في حقل مجنون

وقال المصدر لـ ، ان "الطائرة التي عثر عليها في حقل مجنون النفطي هي من طراز شاهد-238 (Shahed-238) إيرانية الصنع، وهي درون كاميكازي".واضاف ان "التقديرات تشير إلى أن سقوطها كان نتيجة خلل فني، حيث لم تنفجر".