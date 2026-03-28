أكثر من 300 معلومة غير صحيحة استهدفت العراقيين

وأوضح المركز في بيان ورد لـ ، أن "العراقيين تعرضوا خلال هذه الفترة لموجة كثيفة من المعلومات المضللة، وسط انتشار الأخبار المفبركة والروايات المتناقضة التي أربكت الرأي العام وأضعفت القدرة على التمييز بين الحقيقة والزيف".وأضاف البيان أن "عملية الرصد شملت متابعة محتوى مجموعات السياسية والإعلامية، وتحليل منشورات وتفاعلات منصات تويتر، ، إنستغرام، وتيك توك، بالإضافة إلى تصريحات بعض ما يُعرف بالمحللين السياسيين، حيث تبين أن جزءاً كبيراً منها يعتمد على معلومات غير موثقة أو مضخمة".وأكد المركز أن "ما تم توثيقه من أكثر من 300 معلومة مضللة يُشكل جزءاً من مشهد أوسع في ظل التدفق الهائل للأخبار خلال فترة الحرب، ما أدى إلى موجات متلاحقة من الروايات المتضاربة بعد كل حدث أمني، مشيراً إلى أن المعلومات الخاطئة تشكل تهديداً للاستقرار النفسي والاجتماعي".ودعا مركز أسبر إلى "الاعتماد على المصادر الموثوقة في الحصول على المعلومات، وتعزيز الوعي تداول المعلومات غير الموثوقة، حفاظاً على السلم المجتمعي ومنع استغلال القلق العام لأغراض التضليل".