اعيدوا الاغطية للسيارات.. حالوب غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى وغائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة يصاحبها حبات برد تكون رعدية في وغائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا في ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية لما سجلت عليه في اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم احيانا، وفرص واردة لأمطار خفيف الى معتدلة في المنطقة الشمالية وخفيفة في الاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل، ويكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجلت عليه في اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبي وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".وبينت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية،وغائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجلت عليه في اليوم السابق".