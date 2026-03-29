ما هو مصير حقوق أصحاب تذاكر السفر الذين تاجل سفرهم بسبب اغلاق الاجواء العراقية؟

وبين مدير للوزارة ميثم بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الأوضاع الأمنية في المنطقة كانت السبب الرئيس وراء توقف الرحلات الجوية خلال المدة الماضية، ما تسبب بمنع سفر المواطنين رغم امتلاكهم تذاكر مدفوعة مسبقًا، مؤكداً أنه حال الإعلان على اتفاق لإنهاء الحرب وتحسن الوضع الأمني في المنطقة، سيتم استئناف مجدداً".وأضاف أن "قرار إغلاق الأجواء العراقية جاء كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المسافرين وطائرات الشركة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار يتماشى مع توصيات ، التي تشدد على اتخاذ أعلى معايير السلامة في مثل هذه الظروف".وأشار الصافي إلى أن "تذاكر السفر المدفوعة سابقًا لا تزال سارية ومضمونة لدى ، ومثبتة بسجلاتها الرسمية، ويمكن للمسافرين الاستفادة منها في وقت لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة"، لافتا إلى أن "جميع الحقوق المالية والتنظيمية للمسافرين محفوظة، مع استمرار العمل لمعالجة أوضاع المسافرين المتضررين بما يتلاءم مع الظروف الحالية".