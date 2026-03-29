توجيه من الداخلية يخص المنح المالية لهذه الفئات

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " ترأس، اليوم الأحد، اجتماع شهداء الشرطة، لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بدعم هذه الشريحة الكريمة"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز عمل الصندوق، وضمان وصول الاستحقاقات المالية إلى مستحقيها في مختلف محافظات البلاد".ووجّه الوزير "بصرف مبالغ المنح المالية لأسر الشهداء والجرحى والمتوفين، ممن لم يتسلموا مستحقاتهم للفترة من عام 2003 ولغاية عام 2023"، مؤكداً "أهمية إنصاف هذه الأسر وتقديم الدعم اللازم لها تقديراً لتضحيات أبنائها".وأشار إلى "ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية والمالية، بما يسهم في إنجاز هذا الملف الحيوي، وبما يعكس اهتمام الوزارة برعاية أسر الشهداء والجرحى وضمان حقوقهم".