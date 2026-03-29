هيئة الاعلام تمنع ظهور نزار حيدر وحسام الطائي وتوجه انذارا لاحمد عبد السادة

وجاء في بيان للهيئة تلقته انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 ، وبناءً على تقرير الرصد المتعلق بمنشورات الاعلامي ( حسام الطائي) عبر صفحته الشخصية على منصة الفيس بوك التي عُدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي تقرر منع الظهور الإعلامي للمدعو (حسام الطائي) في جميع وسائل الإعلام العراقية كافة لمدة (90) يوماً"، محملة "الجهات المخالفة كافة التبعات القانونية في حال الإستضافة".وفي كتاب اخر، ذكرت الهيئة انه "بناءً على تقرير الرصد في (دائرة التنظيم الإعلامي) المختصة لدى هذه الهيأة المتعلق بمضموناللقاء التلفزيوني مع (نزار حيدر)، بتاريخ 2026/3/18، في مخالفة صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي تقرر منع الظهور الإعلامي للمدعو حيدر في جميع وسائل الإعلام العراقية كافة لمدة (30) يوما "، محملة "الجهات المخالفة كافة التبعات القانونية في حال الإستضافة".كما ذكرت الهيئة في كتاب ثالث انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة2004، وبناءً على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيأة ، المتعلق بمنشور على منصة (x) ، بتاريخ 2026/3/29 ، في مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي تقرر انذاره للالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي".