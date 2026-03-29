وقال مدير القسم علي في بيان ورد لـ ، ان "خارطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لعام 2025 تضمنت مواقع الهزات الأرضية المسجلة في شبكة محطات الرصد الزلزالي في للأنواء الجوية والتي تظهر تطابق واضح بين توزيع الهزات الأرضية وبين التنوع الجيولوجي للعراق".واضاف ان "الخارطة تتضمن توزيع الفوالق التكتونية على طول الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد نزولا الى من والتي تمتاز بوجود عدد من الفوالق السطحية والعميقة والتي تمتاز بنشاط زلزالي على مدار السنة".