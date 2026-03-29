حكومة كردستان تعلن استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الإلكتروني والرقمي

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد لـ ، انه "استنادًا إلى مخرجات الاجتماع المشترك بين الوزارات المعنية بتاريخ 29/3/2026، قررت حكومة إقليم كوردستان في هذه المرحلة تعليق الدوام الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية، سواء التابعة لوزارة التربية أو والبحث العلمي، ولجميع المراحل الدراسية".واضافت "سيتم اعتماد التعليم الإلكتروني والرقمي فقط كبديل مؤقت لاستمرار العملية التعليمية"، مشيرة إلى أنه "تم تكليف كلٍّ من ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار، خاصة ما يتعلق بآليات التعليم عن بُعد والمنصات الرقمية".