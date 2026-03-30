الخميس يختلف عن باقي ايام الاسبوع.. امطار وبرق ورعد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في وغائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".واضافت ان "طقس الاربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم جزئي في ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم على العموم مع امطار متوسطة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحيانا في المنطقة الشمالية و الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".وبينت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون غائما جزئيا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق".